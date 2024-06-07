Центробанк РФ решил сохранить ключевую ставку на уровне 16%

Совет директоров Центробанк РФ на прошедшем 7 июня заседании в очередной раз принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых.

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В сообщении регулятора говорится, для возвращения инфляции к цели потребуется «более продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий».

Также отмечается, что темпы прироста цен перестали снижаться, а рост внутреннего спроса продолжает опережать предложение.

«Центробанк допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, которое запланировано на 26 июля», - говорится в заявлении.

Ранее аналитики Сбербанка сообщили, что ожидают снижения ключевой ставки Центробанка РФ к концу 2024 года, отмечает RT.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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