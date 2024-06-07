Центробанк РФ решил сохранить ключевую ставку на уровне 16%
Совет директоров Центробанк РФ на прошедшем 7 июня заседании в очередной раз принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых.
В сообщении регулятора говорится, для возвращения инфляции к цели потребуется «более продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий».
Также отмечается, что темпы прироста цен перестали снижаться, а рост внутреннего спроса продолжает опережать предложение.
«Центробанк допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, которое запланировано на 26 июля», - говорится в заявлении.
Ранее аналитики Сбербанка сообщили, что ожидают снижения ключевой ставки Центробанка РФ к концу 2024 года, отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Союзмультфильм» снимет российский аналог «Барби»
- Группа «Сектор Газа» допустила, что могилу Хоя повредили злоумышленники
- Минобороны РФ: удар по Луганску был нанесен пятью ракетами ATACMS
- Lionsgate анонсировала новый фильм по «Голодным играм»
- Захарова: конференция в Швейцарии по Украине не имеет ничего общего с миром
- Матвиенко: Парламент примет налоговые изменения до конца весенней
- Центробанк РФ решил сохранить ключевую ставку на уровне 16%
- Подозреваемого в убийстве зампреда движения «Зов народа» задержали
- МЧС: Три человека погибли под завалами жилого дома в Луганске
- Пасечник: Под завалами обрушившегося подъезда в Луганске остаются люди
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru