Набиуллина сообщила о выполнении своего годового KPI

Набиуллина заявила в ходе проходящего на этой неделе ПМЭФ, что о сохранении доверия свидетельствует рост вкладов граждан за год, передает «Газета.Ru». Этот показатель, по словам главы ЦБ, за год вырос на 24% (на 10 триллионов рублей). Россияне активно вкладывались в депозиты после того, как банки последовательно повышали ставки по ним вслед за увеличением ключевой ставки.

Набиуллина также назвала три важнейшие задачи для экономики страны на ближайшие годы. Все они не могут быть реализованы в нынешних условиях. Такое мнение в беседе с НСН высказал бывший министр труда РФ, экономист Сергей Калашников.



