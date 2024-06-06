Набиуллина сообщила о выполнении своего годового KPI

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что выполнила KPI (ключевой показатель эффективности), который поставила себе на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) в прошлом году. По ее словам, речь идет о сохранении доверия россиян к финансовой системе.

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Набиуллина заявила в ходе проходящего на этой неделе ПМЭФ, что о сохранении доверия свидетельствует рост вкладов граждан за год, передает «Газета.Ru». Этот показатель, по словам главы ЦБ, за год вырос на 24% (на 10 триллионов рублей). Россияне активно вкладывались в депозиты после того, как банки последовательно повышали ставки по ним вслед за увеличением ключевой ставки.

Набиуллина также назвала три важнейшие задачи для экономики страны на ближайшие годы. Все они не могут быть реализованы в нынешних условиях. Такое мнение в беседе с НСН высказал бывший министр труда РФ, экономист Сергей Калашников.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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