Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 15%
Совет директоров Центробанка России принял решение повысить ключевую ставку c 13% до 15%, сообщает пресс-служба регулятора.
В сообщении говорится, что фиксируется усиление инфляционного давления, внутренний спрос продолжает расти и «всё больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг», высокими остаются темпы роста кредитования.
«В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и её возвращения к 4% в 2024 году», - отметили в ЦБ РФ.
Также регулятор указал, что для достижения целей предполагается «продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике».
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что уровень ключевой ставки будет зависеть от ситуации в экономике и от влияния уже принятых решений на инфляцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru