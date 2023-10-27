Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 15%

В сообщении говорится, что фиксируется усиление инфляционного давления, внутренний спрос продолжает расти и «всё больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг», высокими остаются темпы роста кредитования.

«В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и её возвращения к 4% в 2024 году», - отметили в ЦБ РФ.

Также регулятор указал, что для достижения целей предполагается «продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике».

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что уровень ключевой ставки будет зависеть от ситуации в экономике и от влияния уже принятых решений на инфляцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

