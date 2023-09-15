Экономист Беляев предсказал новый рост ключевой ставки Центробанка

По крайней мере, отметил он, решение о снижении ключевой ставки точно не будет принято. По словам аналитика, Центробанк чаще всего поднимает ставку в обостренной обстановке. К тому же, россиян уже настраивают на такое решение в информационном поле. В частности, СМИ сообщают о том, что заседание совета директоров ЦБ по вопросу ключевой ставки состоится уже 15 сентября.

Вместе с тем Беляев напомнил слова российского лидера Владимира Путина, который заявил о том, что есть ряд вопросов к Банку России и что высокая ключевая ставка хоть и сдерживает производство, но одновременно сдерживает и инфляцию.

Экономист подчеркнул, что последнее повышение ключевой ставки в августе не принесло значительного результата. Он предположил, что Центробанк сочтет эту меру слишком осторожной и попытается усилить ее, дополнительно повысив ключевую ставку.

Тем временем зампред комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов заявил, что Банк России на ближайшем заседании вряд ли поднимет ставку, но это не значит, что она больше не будет повышена в этом году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

