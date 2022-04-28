Центробанк РФ понизил курс доллара на 29 апреля
Центробанк РФ объявил официальный курс доллара на 29 апреля 2022 года, сообщает пресс-служба регулятора.
В сообщении говорится, что курс американской валюты установлен на уровне 72,2953 рубля, что на 58,11 копейки ниже, чем днём ранее.
Также был понижен официальный курс евро - на 61,07 копейки, до 75,3117 рубля.
Ранее Центробанк разрешил россиянам покупать иностранную валюту в кассах банков. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев заявил, что это не привело к ажиотажному спросу на доллары и евро со стороны граждан, сообщает RT.
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