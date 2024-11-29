Центробанк РФ не видит угроз финансовой стабильности

По его словам, ключевая ставка выполняет свою функцию. Вместе с тем Габуния признал, что волатильность, вызванная санкциями, может создавать кратковременные дисбалансы предложения валюты на рынке.

«Фундаментальное значение имеет долгосрочная динамика курса. То, что мы видим на протяжении последней недели, является очень коротким периодом», – пояснил зампред ЦБ.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников связал резкое падение курса рубля со спекуляциями на валютном рынке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

