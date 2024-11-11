Центробанк РФ хочет ограничить выдачу ипотеки на срок свыше 30 лет
Центробанк России планирует ограничить выдачу ипотеки на срок свыше 30 лет. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В информационно-аналитических материалах Центробанка говорится, доля таких кредитов за последний год в выдачах выросла с 10 до 20%.
«Банки увеличивают срок кредита, чтобы снизить размер среднемесячного платежа, но на таком длительном горизонте... заёмщик может столкнуться со сложностями в обслуживании долга, которые банки не в состоянии оценить в момент выдачи кредита», - указал регулятор.
Ранее генеральный директор KEY CAPITAL Ольга Гусева заявила, что спрос на жилищные кредиты в России рухнул на 53% за три месяца после отмены льготной ипотеки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru