Центробанк РФ допустил дополнительное повышение ключевой ставки

В сообщении говорится, что дальнешие решения будут приниматься с учётом того, насколько фактическая и ожидаемая «динамика инфляции относительно цели», а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, будут способны увеличить «риск отклонения инфляции вверх от цели».

В Центробанке пояснили, что решение о повышении ключевой ставки с 8,5% до 12% годовых было принято с целью возвращения инфляции к цели 4% в 2024 году.

Ранее курс рубля возобновил падение после решения Центробанка повысить ключевую ставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

