Центробанк РФ допустил дополнительное повышение ключевой ставки
Ключевая ставка может быть дополнительно повышена в случае усиления проинфляционных рисков, сообщает пресс-служба Центробанка РФ.
В сообщении говорится, что дальнешие решения будут приниматься с учётом того, насколько фактическая и ожидаемая «динамика инфляции относительно цели», а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, будут способны увеличить «риск отклонения инфляции вверх от цели».
В Центробанке пояснили, что решение о повышении ключевой ставки с 8,5% до 12% годовых было принято с целью возвращения инфляции к цели 4% в 2024 году.
Ранее курс рубля возобновил падение после решения Центробанка повысить ключевую ставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru