Индекс Мосбиржи резко снизился после анонса заседания ЦБ
Акции российских компаний на Московской бирже упали на фоне анонса внепланового заседания Центробанка по ключевой ставке, пишет ТАСС.
Российский рынок активно рос в первой половине дня, обновил годовые вершины и закрепился выше уровня 3200 пунктов. После анонса заседания ЦБ и укрепления рубля индекс начал активно снижаться.
По итогам торгов индекс Мосбиржи упал на 0,78% - до 3131 пункта.
Центробанк объявил о проведении внеочередного заседания по ключевой ставке 15 августа. Регулятор опубликовал анонс после того, как курс доллара превысил 101 рубль, сообщает «Радиоточка НСН».
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