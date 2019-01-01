Центробанк решил запретить сувенирные деньги

Центробанк предложил ввести административную ответственность за незаконное изготовление продукции, имеющей сходство с настоящими деньгами. Если предложение будет реализовано, то билеты «банка приколов» будут под запретом, пишет «Российская газета».

В ЦБ отметили, что подобную сувенирную продукцию граждане все чаще стали использовать не для безобидных розыгрышей, а для мошенничества. Центробанк уже неоднократно сообщал о вбросах фальшивок в терминалах и банкоматах, которые не могут отличить сувенирные бумажки от настоящих денег. Также ненастоящие банкноты используют для спам-рассылок.

Ранее МВД РФ сообщало, что клиент одного из банков в Москве «разбогател» на полмиллиона за счет «банка приколов».



