Центробанк разрешил покупать акции компаний из «недружественных» стран
Центробанк (ЦБ) РФ снял ограничения на торговлю иностранными ценными бумагами из «недружественных» стран, сообщает пресс-служба регулятора.
В сообщении говорится, что юридические лица, вне зависимости от наличия статуса квалифицированного инвестора, смогут приобретать ценные бумаги «недружественных» эмитентов.
«Доля приобретаемых иностранных активов в совокупной стоимости портфеля инвестора будет рассчитываться на основании данных на конец предыдущего торгового дня», - отметили в ЦБ.
В пресс-службе добавили, что под ограничения не попадают бумаги зарубежных эмитентов, которые ведут свою основную деятельность в России.
Ранее Центробанк обязал банки раскрывать минимальную гарантированную ставку по вкладам, сообщает журнал «Профиль».
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