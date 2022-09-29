Центробанк разрешил покупать акции компаний из «недружественных» стран

Центробанк (ЦБ) РФ снял ограничения на торговлю иностранными ценными бумагами из «недружественных» стран, сообщает пресс-служба регулятора.

Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,5%

В сообщении говорится, что юридические лица, вне зависимости от наличия статуса квалифицированного инвестора, смогут приобретать ценные бумаги «недружественных» эмитентов.

«Доля приобретаемых иностранных активов в совокупной стоимости портфеля инвестора будет рассчитываться на основании данных на конец предыдущего торгового дня», - отметили в ЦБ.

В пресс-службе добавили, что под ограничения не попадают бумаги зарубежных эмитентов, которые ведут свою основную деятельность в России.

Ранее Центробанк обязал банки раскрывать минимальную гарантированную ставку по вкладам, сообщает журнал «Профиль».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:АкцииИнвесторыБизнесЦентробанк
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