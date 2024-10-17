Центробанк расширит список банков, подключенных к пилоту цифрового рубля

Список банков, подключенных к пилоту цифрового рубля, будет расширен. Об этом в рамках форума Finopolis заявила первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова.

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По её словам, регулятор ожидает «еще порядка 14-15 банков».

«Они дадут возможность покрыть сервисами цифрового рубля где-то порядка 80% всех клиентов, которые у нас вообще пользуются финансовыми услугами», - заключила она.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости перейти к широкому внедрению цифрового рубля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ЦБ РФ / cbr.ru
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