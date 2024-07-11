Центробанк расширил перечень признаков мошеннических операций
Центробанк России (ЦБ) вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, сообщает пресс-служба регулятора.
На данный момент ЦБ предлагает ориентироваться на шесть критериев. Банкам рекомендовали не допускать нетипичные для клиента переводы, а также приостанавливать переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции.
Помимо прочего, кредитным организациям рекомендовали учитывать информацию о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. Еще один фактор, на который стоит обратить внимание - данные, поступившие от сторонних организаций, которые свидетельствуют о мошенничестве.
Ранее сообщалось, что в первом квартале 2024 года банки предотвратили хищение средств клиентов в размере двух триллионов рублей, отразив 13,9 миллиона кибератак. По данным ЦБ, с января по март 2024 году злоумышленники похитили у клиентов банков 4,3 миллиарда рублей. Это на 6,3% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, напоминает «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru