Центробанк против продления программы льготной ипотеки в России
Банк России не видит необходимости в продлении программы льготной ипотеки по ставке 7% на следующий год, так как это была антикризисная мера. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, сообщает «Интерфакс».
По её словам, эта программа уже сработала как антикризисная мера, поэтому в её продлении уже нет необходимости.
«На рынке есть определенные дисбалансы, в том числе возникшие из-за этой ипотеки, поэтому ситуация требует определенной коррекции», - добавила Юдаева.
Ранее Центробанк ужесточил требования к первоначальным взносам по ипотеке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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