Центробанк принял дополнительные меры поддержки финансового сектора

В частности, при расчете обязательных нормативов банков ЦБ не будет применять повышенные коэффициенты риска относительно кредитных требований, возникающих до 1 января 2023 года при финансировании сделок по выкупу резидентами РФ акций и долей организаций у нерезидентов. При этом необходимо иметь разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением зарубежных инвестиций.

Центробанк разрешит банкам отложить формирование резервов на возможные потери в отношении активов, заблокированных на фоне санкций.

Также регулятор исключит применение коэффициента риска 150% по требованиям в рублях и валюте к кредитным организациям из РФ и Белоруссии при расчете нормативов по стандартному подходу.

Кроме того, Центробанк вводит послабление в отношении норматива структурной ликвидности.

«Банк России не будет применять меры, если снижение фактического значения норматива ниже минимально допустимого числового значения произошло в результате увеличения дисбаланса между источниками стабильного фондирования и долгосрочными активами, вызванного в том числе изменением ресурсной базы, блокировкой (недоступностью) активов или ухудшением их качества, пролонгацией кредитов и иными аналогичными факторами», — подчеркивает регулятор.

