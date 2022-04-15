Центробанк принял дополнительные меры поддержки финансового сектора
Банк России в связи с санкциями в отношении РФ принял дополнительные меры поддержки финансового сектора и кредитования экономики. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В частности, при расчете обязательных нормативов банков ЦБ не будет применять повышенные коэффициенты риска относительно кредитных требований, возникающих до 1 января 2023 года при финансировании сделок по выкупу резидентами РФ акций и долей организаций у нерезидентов. При этом необходимо иметь разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением зарубежных инвестиций.
Центробанк разрешит банкам отложить формирование резервов на возможные потери в отношении активов, заблокированных на фоне санкций.
Также регулятор исключит применение коэффициента риска 150% по требованиям в рублях и валюте к кредитным организациям из РФ и Белоруссии при расчете нормативов по стандартному подходу.
Кроме того, Центробанк вводит послабление в отношении норматива структурной ликвидности.
«Банк России не будет применять меры, если снижение фактического значения норматива ниже минимально допустимого числового значения произошло в результате увеличения дисбаланса между источниками стабильного фондирования и долгосрочными активами, вызванного в том числе изменением ресурсной базы, блокировкой (недоступностью) активов или ухудшением их качества, пролонгацией кредитов и иными аналогичными факторами», — подчеркивает регулятор.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+11 432 / сут.
Умерли
373 тыс.+261 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+19 523 / сут.
- Песков назвал первостепенную задачу ВС РФ на Украине
- Центробанк принял дополнительные меры поддержки финансового сектора
- МИД: Членство в НАТО не укрепит безопасность Финляндии и Швеции
- В Москве мужчину арестовали за демонстрацию нацистской символики
- Матвиенко заявила о планах посетить Китай с рабочим визитом
- Китай потребовал от США прекратить официальные контакты с Тайванем
- Движение на поврежденном участке железнодорожных путей в Белгородской области восстановлено
- Сенатор Климов заявил о скором завершении спецоперации на Украине
- СК РФ: В России находятся более тысячи пленных украинских военных
- Россия возобновит железнодорожное сообщение с Монголией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru