Российские банки значительно снизили ставки по вкладам в первой декаде апреля
Средняя процентная ставка по депозитам в 10 крупнейших банках России в первой декаде апреля уже снизилась до 16,58%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Банка России.
При этом еще в третьей декаде марта этого года средняя максимальная ставка по вкладам составляла 18,58%. Отмечается, что 10 банков, выбранных ЦБ, принимают самый большой объем вкладов в стране.
Среди кредитных организаций, понизивших ставку, оказались Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, «Открытие», «Тинькофф банк» и другие. При этом ключевая ставка ЦБ также была понижена на последнем заседании 11 апреля с 20 до 17%.
Отмечается, что в своих подсчетах ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов, а также не берет в расчет депозиты с дополнительными условиями.
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