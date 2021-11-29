Центробанк применит жёсткую политику для сдерживания инфляции
Центробанк будет придерживаться жёсткой кредитно-денежной политики для снижения темпов инфляции до 4%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя Банка России Эльвиру Набиуллину.
Набиуллина отметила, что рост инфляции – неотъемлемая часть периода восстановления экономики после пандемии коронавируса. Сейчас инфляция в России достигла 8%. Также глава Центробанка выразила опасения, что в России может начать раскручиваться инфляционная спираль. «Если в эту спираль еще включается ускоренная индексация заработных плат — это то, что денежно-кредитная политика, по сути, должна переломить»,— заявила Набиуллина.
Ранее глава ЦБ заявила, что в 2022 году инфляция должна вернуться к цели в 4%. Для сдерживания инфляции Банк России может снова повысить ключевую ставку.
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