Центробанк применит жёсткую политику для сдерживания инфляции

Набиуллина отметила, что рост инфляции – неотъемлемая часть периода восстановления экономики после пандемии коронавируса. Сейчас инфляция в России достигла 8%. Также глава Центробанка выразила опасения, что в России может начать раскручиваться инфляционная спираль. «Если в эту спираль еще включается ускоренная индексация заработных плат — это то, что денежно-кредитная политика, по сути, должна переломить»,— заявила Набиуллина.

Ранее глава ЦБ заявила, что в 2022 году инфляция должна вернуться к цели в 4%. Для сдерживания инфляции Банк России может снова повысить ключевую ставку.

