Центробанк предупредил о задержках при проведении операций из-за техработ
6 мая 202209:50
Обработка операций в сервисах платежной системы Центробанка и Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) замедлена из-за технических работ. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Часть операций может проходить медленнее либо их придется повторить позднее. При этом все средства клиентов сохранны», — отмечается в заявлении ЦБ.
Банк России сообщит о возобновлении обычного режима работы сервисов платежной системы, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru