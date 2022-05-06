Центробанк предупредил о задержках при проведении операций из-за техработ

Обработка операций в сервисах платежной системы Центробанка и Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) замедлена из-за технических работ. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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«Часть операций может проходить медленнее либо их придется повторить позднее. При этом все средства клиентов сохранны», — отмечается в заявлении ЦБ.

Банк России сообщит о возобновлении обычного режима работы сервисов платежной системы, пишет Ura.ru.

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