Центробанк предложил повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке

По её словам, инициатором повышения выступил Банк России.

Данилова рассказала, что в настоящее время рассматривается и вопрос об увеличении лимитов по льготной ипотеке.

«Важно, чтобы постепенно программа сворачивалась и менялась в пользу адресных программ», - отметила представитель регулятора.

Она также уточнила, что итогам ноября объем выдачи льготной ипотеки в стране остался на том же уровне, что был в октябре.

«Всего ипотечных займов было выдано на сумму около 541 млрд рублей», - добавила глава департамента Цетробанка.

Ранее кабмин РФ запустил льготную ипотеку в Арктике, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

