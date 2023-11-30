Центробанк предложил повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке
Вопрос об увеличении первоначального взноса по льготной ипотеке сейчас обсуждается в правительстве РФ, заявила глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова, сообщает «Российская газета».
По её словам, инициатором повышения выступил Банк России.
Данилова рассказала, что в настоящее время рассматривается и вопрос об увеличении лимитов по льготной ипотеке.
«Важно, чтобы постепенно программа сворачивалась и менялась в пользу адресных программ», - отметила представитель регулятора.
Она также уточнила, что итогам ноября объем выдачи льготной ипотеки в стране остался на том же уровне, что был в октябре.
«Всего ипотечных займов было выдано на сумму около 541 млрд рублей», - добавила глава департамента Цетробанка.
Ранее кабмин РФ запустил льготную ипотеку в Арктике, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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