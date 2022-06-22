Центробанк предложил изменить тарифы ОСАГО из-за подорожания запчастей
Банк России предлагает изменить тарифы ОСАГО, из-за роста цен на запчасти коридор базового тарифа для большинства категорий автовладельцев могут расширить на 26% вверх и вниз. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Таким образом, для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками индивидуально для каждого водителя в диапазоне 1646–7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширится на 17,8% в обе стороны», — указали в ЦБ.
Общественное обсуждение проекта указания по обновленным тарифам завершится 28 июня.
Как отметили в Центробанке, согласно данным Российского союза автостраховщиков, самые «бьющиеся» при ДТП запчасти подорожали в среднем на 28,7%. Благодаря новым тарифам ОСАГО страховщики смогут удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для «аварийных» автомобилистов.
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