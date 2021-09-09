Центробанк предложил изменить порядок вступления в силу законов в России
Банк России предложил ввести между подписанием закона и вступлением его в силу обязательный временной промежуток, который требуется для принятия подзаконных актов. Об этом сообщил первый заместитель председателя регулятора Сергей Швецов.
Поводом для инициативы ЦБ послужила невозможность исполнить некоторые законы из-за еще не принятых нормативных актов к ним.
«У нас есть глубокое желание распространить релизный подход на законодательную деятельность, которая предполагала бы некие лаги между подписанием закона президентом и вступлением в силу нормативных актов в развитие этого закона. Это позволило бы финансовым организациям заблаговременно подготовиться к изменениям и встроить регуляторные новации в свои бизнес-процессы», — цитирует РБК первого зампреда.
В Центробанке предлагают вводить новые меры в действие не ранее чем через шесть месяцев после публикации соответствующих нормативных документов, отмечает РИА ФАН.
Регулятор использует аналогичный подход при принятии внутренних нормативных актов. Кроме того, эта система используется для регулирующих бизнес законов: для подготовки к новым требованиям предпринимателям дается не менее 90 дней, отмечает Ura.ru.
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