Центробанк предлагает ограничить 100 тысячами руб. спецвклады малоимущих

Центробанк предлагает ввести ограничение величины специального депозита для малообеспеченных россиян 100 тысячами рублей. Одновременно регулятор считает необходимым предоставить ряд преференций для данной категории клиентов банков, в частности по картам «Мир».

Такую инициативу озвучил в ходе выступления в Госдуме заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин. во время выступления в Госдуме. Речь идёт о так называемом «коробочном продукте» для граждан с низким уровнем доходов по текущему счету, который должен быть привязан к карте «Мир».

Доходность таких вкладов будет привязана либо к ключевой ставке Центробанка, либо к инфляции. Предполагается, что начисленные проценты по ним будут составлять немного меньше ключевой ставки. Их владельцы смогут снимать наличные без комиссий, осуществлять бесплатно переводы и платежи до 15 тысяч рублей в месяц.

Регулятор также предлагает зафиксировать некоторую суммы на счету для малоимущих, защищённую от списания, например, при рекуррентном автоматическом погашении задолженности. Для определения, кто из граждан может считаться малоимущим, предполагается использовать единую государственную систему социального обеспечения.

В ЦБ объясняли предложение о введении такого рода вкладов стремлением поддержать покупательскую способность семей по аналогии с заграничными финансовыми продуктами regulated-deposit accounts.

