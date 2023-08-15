Центробанк повысил ключевую ставку до 12%
Банк России повысил ключевую ставку до 12% годовых. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.
Регулятор принял соответствующее решение на внеочередном заседании «в целях ограничения рисков для ценовой стабильности».
«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», - подчеркнули в ЦБ.
Следующее заседание, на котором регулятор рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 15 сентября.
Ранее ключевая ставка Центробанка составляла 8,5%, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru