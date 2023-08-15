Центробанк повысил ключевую ставку до 12%

Банк России повысил ключевую ставку до 12% годовых. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

«Повысят до 10-13%»: Эксперты об итогах заседания Центробанка по ключевой ставке

Регулятор принял соответствующее решение на внеочередном заседании «в целях ограничения рисков для ценовой стабильности».

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», - подчеркнули в ЦБ.

Следующее заседание, на котором регулятор рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 15 сентября.

Ранее ключевая ставка Центробанка составляла 8,5%, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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