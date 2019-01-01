В Центробaнке Эстонии остaлся всего один слиток, сообщaет Sputnik Эстония со ссылкой нa руководство отделa финaнсовых рынков регуляторa. Слиток, хрaнящийся в Бaнке Эстонии, весит 11 килогрaммов и оценивaется примерно в полмиллионa евро. Тaк кaк его чистотa недостaточнa для реaлизaции нa финaнсовых рынкaх, слиток нaзывaют «музейным экспонaтом».

Россия в первом квартале 2019 года опередила другие страны по объемам закупок золота. Об этом со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (WGC) сообщает агентство Bloomberg.

Экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев в беседе с НСН усомнился в ценности золота как валюты, которая обеспечивает экономическую безопасность государства.

«Золото представляет ценность как материал для ювелирной и электронной промышленности. В качестве обеспечения крепости национальной валюты золото потеряло свое значение. Уже давно весь мир отказался от «золотого стандарта». ЦБ России покупает золото на случай, если из-за санкций будет ограничен доступ к долларовым активам, но рубль от этого кардинально крепче не становится», - считает бывший министр.

По его мнению, наличие единственного золотого слитка в Центробанке Эстонии тоже не является показателем надежности или ее отсутствия финансово-экономической системы страны.