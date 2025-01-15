Центробанк подал заявление о банкротстве банка «Гарант-Инвест»

Столичный Арбитражный суд зарегистрировал заявление Центробанка, содержащее требование признать лишившуюся лицензии кредитную организацию «Гарант-Инвест» банкротом, сообщило РИА Новости.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Гарант-Инвест»

Материалы поступили в Арбитражный суд 14 января, дату рассмотрения назначат позднее.

Напомним, лицензию у 168-го по величине активов российского банка отозвали в конце декабря 2024 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН». Центробанк объяснил этот шаг обнаруженной крупной недостачей и нарушением нормативных актов. Функции временной администрации выполняло Агентство по страхованию вкладов. Вкладчикам уже выплатили 2 млрд рублей — 45% страховой ответственности госкорпорации по банку (4,4 млрд рублей).

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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