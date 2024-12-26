Центробанк отозвал лицензию у банка «Гарант-Инвест»
Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у московского коммерческого банка «Гарант-Инвест». Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Как отметили в Центробанке, кредитная организация нарушала регулирующие банковскую деятельность законы и нормативные акты ЦБ. В течение последнего года в отношении банка применяли различные меры, в том числе ограничения на привлечение средств вкладчиков. Кроме того, во время внеплановой инспекционной проверки 25 декабря ЦБ провел ревизию наличных денег в хранилище кредитной организации и выявил крупную недостачу.
«Формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам повлечет полную утрату банком собственных средств (капитала). С учетом этого... возникла реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков», — подчеркнули в Центробанке.
Регулятор добавил, что аннулировал лицензию «Гарант-Инвеста» на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.
Банк занимал 168 место в банковской системе России по величине активов.
Ранее ЦБ отозвал лицензию у ООО «Банк БКФ», напоминает Ura.ru.
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