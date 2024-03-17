Центробанк подал в суд на Киви-банк

Банк России подал иск в Арбитражный суд Москвы против Киви-банка, следует из картотеки инстанции.

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Заявление подано в четверг, 14 марта. Истцом выступает управление ЦБ по Центральному федеральному округу, ответчиком - акционерное общество «Киви банк». Других подробностей в картотеке нет.

Ранее столичный Арбитражный суд назначил на 16 апреля заседание по иску временной администрации Киви-банка к его владельцам. В начале апреля инстанция рассмотрит заявление Агентства по страхованию вкладов относительно ареста акций АО «Киви».

Центробанк 21 февраля отозвал лицензию у Киви-банка. Причиной стали высокорисковые операции, которые проводило кредитное учреждение, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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