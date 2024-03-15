АСВ выплатило вкладчикам QIWI Банка 3,26 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов выплатило 3,26 млрд руб. вкладчикам Киви-банка после лишения организации лицензии, говорится в сообщении на сайте агентства.
На данный момент агентство выплатило 75% от суммы страховой ответственности. Возмещение получили 6,9 тыс. вкладчиков, включая физических и юридических лиц.
Выплаты вкладчикам начались 29 февраля.
Банк России 21 февраля отозвал лицензию у «Киви банка» после неоднократных предупреждений о нарушении законодательства. Утверждается, что финансовая организация систематически допускала «нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru