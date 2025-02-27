Центробанк ожидает прирост ипотечного кредитования на 5% по итогам 2025 года

Она напомнила в прошлом году прирост составил 13%. Глава ЦБ подчеркнула, что хоть это существенно ниже перегретого 2023 года, но абсолютно адекватный темп.

«В этом году мы ожидаем прирост около 5%. Это скромно, но требуется более сдержанная динамика после чрезмерного прироста 2023 года и первой половины прошлого года», - добавила Набиуллина.

Ранее спрос на ипотеку для квартир в новостройках в январе 2025 года упал на 55%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

