Центробанк ожидает прирост ипотечного кредитования на 5% по итогам 2025 года
Банк России ожидает, что уровень ипотечного кредитования в России увеличится по итогам 2025 года на 5%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, сообщает агентство «Прайм».
Она напомнила в прошлом году прирост составил 13%. Глава ЦБ подчеркнула, что хоть это существенно ниже перегретого 2023 года, но абсолютно адекватный темп.
«В этом году мы ожидаем прирост около 5%. Это скромно, но требуется более сдержанная динамика после чрезмерного прироста 2023 года и первой половины прошлого года», - добавила Набиуллина.
Ранее спрос на ипотеку для квартир в новостройках в январе 2025 года упал на 55%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru