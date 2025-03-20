Финансовый аналитик рассказал, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку

По его словам, инфляция, несмотря на некоторое снижение, по-прежнему остаётся высокой, поэтому уменьшения ключевой ставки следует ждать не раньше апреля-мая.

Эксперт пояснил, что выжидаение является лучшей стратегией «в сложившейся ситуации».

«Центробанк рано или поздно начнет снижать ставку, но процесс будет постепенным», - заключил Звездин.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила, что «если набранной жёсткости денежно-кредитной политики окажется недостаточно», то регулятор к обсуждению возможного повышения ключевой ставки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

