Финансовый аналитик рассказал, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку

Неожиданные решения по ключевой ставке вряд ли будут приняты на ближайшем заседании Центробанка РФ 21 марта. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявилд финансовый аналитик Артём Звездин.

Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%

По его словам, инфляция, несмотря на некоторое снижение, по-прежнему остаётся высокой, поэтому уменьшения ключевой ставки следует ждать не раньше апреля-мая.

Эксперт пояснил, что выжидаение является лучшей стратегией «в сложившейся ситуации».

«Центробанк рано или поздно начнет снижать ставку, но процесс будет постепенным», - заключил Звездин.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила, что «если набранной жёсткости денежно-кредитной политики окажется недостаточно», то регулятор к обсуждению возможного повышения ключевой ставки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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