Центробанк отозвал лицензию у «КС Банка»

На данный момент в банк была назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Ранее Центробанк лишил лицензии Руна-банк. Об этом сообщается на сайте регулятора. По величине активов кредитная организация находилась на 308 месте в банковской системе России.

