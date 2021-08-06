Центробанк отозвал лицензию у «КС Банка»

Центробанк отозвал лицензию у саранского акционерного общества «КС Банк», соответствующая информация появилась на сайте регулятора.

Отмечается, что мера применена из-за нарушений федеральных законов, банк занижал величину необходимых резервов.

По величине активов «КС Банк» занимал 176-ю строчку среди российских банков.

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На данный момент в банк была назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Ранее Центробанк лишил лицензии Руна-банк. Об этом сообщается на сайте регулятора. По величине активов кредитная организация находилась на 308 месте в банковской системе России.

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