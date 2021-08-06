Центробанк отозвал лицензию у «КС Банка»
Центробанк отозвал лицензию у саранского акционерного общества «КС Банк», соответствующая информация появилась на сайте регулятора.
Отмечается, что мера применена из-за нарушений федеральных законов, банк занижал величину необходимых резервов.
По величине активов «КС Банк» занимал 176-ю строчку среди российских банков.
На данный момент в банк была назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.
Ранее Центробанк лишил лицензии Руна-банк. Об этом сообщается на сайте регулятора. По величине активов кредитная организация находилась на 308 месте в банковской системе России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,4 млн+67 719 / сут.
Умерли
163 тыс.+2 372 / сут.
Выздоровели
5,7 млн+59 429 / сут.
- Центробанк отозвал лицензию у «КС Банка»
- Российский боксёр Гаджимагомедов выиграл серебро Олимпиады в Токио
- В России предложили выплачивать пособие за прохождение плановой диспансеризации
- СК озвучил подробности массового побега из изолятора в Подмосковье
- СК: Украинские силовики причастны к смерти Стенина
- Мошенники придумали схему обмана россиян с выдачей кредита
- Российский боксер Зенфира Магомедалиева завоевала бронзу на Олимпиаде
- СМИ узнали о просьбе портов разрешить прием круизных судов с иностранцами
- Пятеро заключенных сбежали из СИЗО в Подмосковье
- Глава Минздрава предупредил об опасности мутаций коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru