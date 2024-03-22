Центробанк отозвал лицензию у «Банка Стрела»
Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у АО «Банк Стрела» с 22 марта. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Отмечается, что банк нарушал регулирующие федеральные законы и нормативные акты Центробанка, в том числе в области противодействия отмыванию полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма.
«Кредитная организация... специализировалась на оказании услуг по переводу денежных средств между КИВИ Банк (АО) и иными участниками рынка банковских услуг. Значительные объемы операций... были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом (переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор)», — указали в ЦБ.
Регулятор передал в правоохранительные органы данные о проводившихся банком операциях с признаками совершения уголовно наказуемых деяний.
«Банк Стрела» занимал 321 место по величине активов в банковской системе РФ. Организация является участником системы страхования вкладов, вкладчикам вернут их средства в размере 100% остатка, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного клиента.
Ранее Центробанк лишил лицензии коммерческий банк «Гефест», напоминает телеканал «360».
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