Центробанк ограничил денежные переводы в некоторые страны Азии

Центробанк потребовал ввести ограничения на денежные переводы в четыре страны. Как сообщают «Ведомости», речь идёт о Вьетнаме, Казахстане, Киргизии и Китае. Наибольший процент сомнительных переводов поступают как раз в эти страны.

Банк России зафиксировал случаи частых переводов денег за границу без открытия счета в банке и регистрации юрлиц. Таким образом, лимиты ввели для борьбы с теневыми операциями иностранных граждан.

Как уточняет Ura.ru, около 80% трудовых мигрантов из Казахстана работают на территории России, откуда ежегодно в республику поступает около 90% всех денежных переводов.

В свою очередь, трудовые мигранты из Киргизии ежегодно переводят на родину из России более 2 миллиардов долларов.