Центробанк объяснил резкое ослабление рубля в ноябре 2024 года

Как уточняет регулятор, национальная валюта за месяц просела относительно американского доллара на 11%. Также на 8,4% рубль просел к китайскому юаню.

При этом в ноябре 2024 года продажи валюты 29 крупнейших российских экспортеров снизились на 23% относительно показателя октября 2024 года.

Центробанк также пояснил, что для сокращения волатильности планируют приостановить закупку иностранной валюты до конца 2024 года в рамках зеркалирования операций Минфина, затем ее продажу намерены возобновить. Подобные действия уже привели к тому, что в начале декабря рубль укрепился и отыграл ослабление.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что курс доллара сохранится на уровне около 100 рублей. При этом банк дает в целом позитивный прогноз на 2025 год. В ВТБ ожидают, что ВВП России увеличится на 1,9%, инфляция снизится до 6,4%, передает «Радиоточка НСН».

