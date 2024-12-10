Центробанк объяснил резкое ослабление рубля в ноябре 2024 года
Резкое ослабление рубля относительно основных иностранных валют в ноябре 2024 года произошло на фоне новых санкций США и действий отдельных компаний нефинансового сектора, закупающих валюту для погашения обязательств перед российскими банками, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного Центробанком.
Как уточняет регулятор, национальная валюта за месяц просела относительно американского доллара на 11%. Также на 8,4% рубль просел к китайскому юаню.
При этом в ноябре 2024 года продажи валюты 29 крупнейших российских экспортеров снизились на 23% относительно показателя октября 2024 года.
Центробанк также пояснил, что для сокращения волатильности планируют приостановить закупку иностранной валюты до конца 2024 года в рамках зеркалирования операций Минфина, затем ее продажу намерены возобновить. Подобные действия уже привели к тому, что в начале декабря рубль укрепился и отыграл ослабление.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что курс доллара сохранится на уровне около 100 рублей. При этом банк дает в целом позитивный прогноз на 2025 год. В ВТБ ожидают, что ВВП России увеличится на 1,9%, инфляция снизится до 6,4%, передает «Радиоточка НСН».
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