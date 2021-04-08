Центробанк начнет тестировать цифровой рубль в 2022 году
Центральный Банк России начнет тестирование цифрового рубля в 2022 году, причем планируется, что «испытания» будут проводиться весь год, после чего определят следующие шаги по внедрению цифровой валюты, заявила на пресс-конференции первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
«На весь этап тестирования мы планируем потратить весь 2022 год, и только по результатам тестирования мы поймем, какая дорожная карта по внедрению целевой платформы будет реализовываться и в какие сроки», - сказали в Центробанке.
Также в ЦБ не планирует устанавливать лимиты на суммы хранения цифрового рубля на счетах
Ранее блокчейн-консультант Денис Смирнов рассказал в эфире НСН, как избежать нового налога с криптовалюты.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 672 / сут.
Умерли
102 тыс.+365 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 558 / сут.
- В Госдуме отреагировали на сообщения о новых санкциях против «Северного потока — 2»
- Обвиняемый в организации убийств бизнесмен Быков решил участвовать в выборах в Госдуму
- Киев назвал свою версию гибели ребенка в Донбассе
- Россия и Белоруссия намерены отменить роуминг с 1 января 2022 года
- Соцработник в Иркутске подозревается краже в 25 миллионов рублей у детей-сирот
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru