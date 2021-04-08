Центробанк начнет тестировать цифровой рубль в 2022 году

Центральный Банк России начнет тестирование цифрового рубля в 2022 году, причем планируется, что «испытания» будут проводиться весь год, после чего определят следующие шаги по внедрению цифровой валюты, заявила на пресс-конференции первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

«На весь этап тестирования мы планируем потратить весь 2022 год, и только по результатам тестирования мы поймем, какая дорожная карта по внедрению целевой платформы будет реализовываться и в какие сроки», - сказали в Центробанке.

Также в ЦБ не планирует устанавливать лимиты на суммы хранения цифрового рубля на счетах

Ранее блокчейн-консультант Денис Смирнов рассказал в эфире НСН, как избежать нового налога с криптовалюты.

