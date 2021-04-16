Центробанк лишил лицензии столичный «Интерпромбанк»

По данным регулятора, банк занижал размер резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности. Кроме того, для искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения кредитная организация совершала сделки с непрофильными активами.

Также, по данным ЦБ, «Интерпромбанк» нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Центробанка.

Как отмечает регулятор, из-за совокупности и нарастания рисков деятельность столичная банка стала неэффективной: по итогам прошлого года организация понесла 3,9 млрд рублей убытков.

«Интерпромбанк» занимал 151 место по величине активов в банковской системе РФ.

Ранее Центробанк лишил лицензии екатеринбургский банк «Нейва», напоминает телеканал «360». Решение было принято из-за регулярного нарушения банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, отмечает РИА ФАН.

