Банк России отозвал лицензию у банка «Нейва»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у екатеринбургского банка «Нейва». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
По данным Центробанка, организация нарушала законодательство, регулирующее банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ. Кроме того, екатеринбургский банк неоднократно допускал нарушения требований закона в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Также банк проводил сомнительные операции по продаже иностранной валюты физлицам в значительных объемах.
Кроме того, ЦБ аннулировал лицензию екатеринбургского банка на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, пишет Газета.ру.
По данным Центробанка, по величине активов банк «Нейва» занимал 188-е место в российской банковской системе, отмечает RT.
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