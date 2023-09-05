Центробанк констатировал перегрев российской экономики
5 сентября 202323:30
Российская экономика, вероятно, превысила своей потенциальный уровень, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Центробанка.
Аналитики регулятора спрогнозировали замедление роста российской экономики. Регулятор отметил ускорение экономической активности в августе.
В департаменте заявили о необходимости ограничения кредитного импульса.
Как сообщает «Радиоточка НСН», заместитель главы ЦБ Алексей Заботкин допустил повышение ключевой ставки на заседании 15 сентября. Он указал на сохраняющиеся проинфляционные риски.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru