Центробанк констатировал перегрев российской экономики

Российская экономика, вероятно, превысила своей потенциальный уровень, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Центробанка.

В ЦБ заявили о приближении инфляции в РФ к верхней границе прогноза

Аналитики регулятора спрогнозировали замедление роста российской экономики. Регулятор отметил ускорение экономической активности в августе.

В департаменте заявили о необходимости ограничения кредитного импульса.

Как сообщает «Радиоточка НСН», заместитель главы ЦБ Алексей Заботкин допустил повышение ключевой ставки на заседании 15 сентября. Он указал на сохраняющиеся проинфляционные риски.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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