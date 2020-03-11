Центробанк камлает над повышением рубля

Центральный банк повысил официальный курс рубля к доллару и евро относительно предыдущего показателя. На завтра американская валюта стоит 71 рубль, 47 копеек, это на 55 копеек меньше сегодняшнего значения. За евро регулятор даёт 81 рубль, 2 копейки, валюта ЕС подешевела на 84 копейки по сравнению с 11 марта.

На открытии торгов на Московской бирже сегодня доллар подрос на 10 копеек относительно закрытия вторника и составлял 71 рубль, 50 копеек. Евро прибавил 20 копеек до 81,1 рубля, передаёт «Свободная пресса».