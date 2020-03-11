Центробанк камлает над повышением рубля
Центральный банк повысил официальный курс рубля к доллару и евро относительно предыдущего показателя. На завтра американская валюта стоит 71 рубль, 47 копеек, это на 55 копеек меньше сегодняшнего значения. За евро регулятор даёт 81 рубль, 2 копейки, валюта ЕС подешевела на 84 копейки по сравнению с 11 марта.
На открытии торгов на Московской бирже сегодня доллар подрос на 10 копеек относительно закрытия вторника и составлял 71 рубль, 50 копеек. Евро прибавил 20 копеек до 81,1 рубля, передаёт «Свободная пресса».
В ходе дальнейших торгов доллар подешевел до 71,45 рубля, евро опускался до 80,91 рубля.
Последний раз Центробанк устанавливал курс доллара США выше 70 рублей 17 марта 2016 года, отмечают «Известия». Российский рынок акций сегодня утром несколько вырос вслед за подъёмом индексов в США.
Однако положительная коррекция застопорилась из-за по-прежнему дешёвой нефти. Индекс МосБиржи вновь ушел в «минус» ниже отметки 2500 пунктов. При этом индекс РТС прибавляет к этому часу 0,52%.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Поклонская рассказала о слежке киллера за ее дочерью
- Россия под ценовым ударом. Саудиты ещё нарастят добычу нефти
- Посольство Таиланда опровергло ужесточение въезда россиянам
- Поклонская высказалась о домогательствах в Госдуме
- «Без скачков». Эксперты объяснили, как подорожает бензин в России