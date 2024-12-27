Центробанк изменит механизм расчета официальных курсов валют к рублю
27 декабря 202412:47
Банк России решил изменить механизм установления официальных курсов валют по отношению к рублю, сообщила пресс-служба ЦБ.
Как отмечается, теперь он проводится с учетом объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка.
«Такой механизм повысит репрезентативность официальных курсов», — указали в пресс-службе регулятора.
Ранее Центробанк РФ поднял официальный курс евро выше 110 рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru