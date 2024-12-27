Центробанк изменит механизм расчета официальных курсов валют к рублю

Банк России решил изменить механизм установления официальных курсов валют по отношению к рублю, сообщила пресс-служба ЦБ.

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Как отмечается, теперь он проводится с учетом объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка.

«Такой механизм повысит репрезентативность официальных курсов», — указали в пресс-службе регулятора.

Ранее Центробанк РФ поднял официальный курс евро выше 110 рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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