Центробанк: инфляция в России по итогам года не превысит 6,5%

Инфляция в России по итогам 2023 года составит 5-6,5%. Об этом говорится в материалах Центробанка, пишет ТАСС.

Экономист Кульбака предрек дальнейшее падение курса рубля до конца года

Регулятор спрогнозировал дальнейшее повышение инфляции. Это связано с нарастанием ценового давления, объяснил ЦБ.

Банк России прогнозирует, что в 2024 году показатель инфляции вернется к 4%. В дальнейшем он будет находиться возле этой цифры, говорится в материалах ведомства.

Курс доллара в ходе торгов в понедельник превысил 101 рубль. ЦБ назначил на 15 августа внеплановое заседание по ключевой ставке, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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