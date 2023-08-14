Центробанк: инфляция в России по итогам года не превысит 6,5%

Регулятор спрогнозировал дальнейшее повышение инфляции. Это связано с нарастанием ценового давления, объяснил ЦБ.

Банк России прогнозирует, что в 2024 году показатель инфляции вернется к 4%. В дальнейшем он будет находиться возле этой цифры, говорится в материалах ведомства.

Курс доллара в ходе торгов в понедельник превысил 101 рубль. ЦБ назначил на 15 августа внеплановое заседание по ключевой ставке, сообщает «Радиоточка НСН».

