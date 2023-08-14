Экономист Кульбака предрек дальнейшее падение курса рубля до конца года

Экономист, финансовый аналитик Николай Кульбака назвал ожидаемым падение курса рубля и заявил, что в ближайшие несколько месяцев национальная валюта ослабнет ещё сильнее, сообщает NEWS.ru.

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По его мнению, рубля продолжит падение вплоть до конца 2023 года, а также дальше - пока не завершится специальная военная операция на Украине.

«Это связано с тем, что у России восстановился импорт, а вот экспорт не до конца. Также часть выручки оседает у посредников, и в Россию их приходит намного меньше», - пояснил эксперт.

Кульбака также выразил уверенность в том, что на фона падения рубля Центробанк России в ближайшее время повысит ключевую ставку.

Ранее курс доллара на Московской бирже преодолел отметку в 101 рубль, евро торговалось на уровне 110,56 рубля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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