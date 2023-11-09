Центробанк и Минфин договорились по теме криптовалюты

Центробанк и Минфин России пришли к единой позиции по вопросу криптовалют. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

Набиуллина допустила использование криптовалюты во внешних расчётах

По словам главы ЦБ, у ведомств было много споров.

«Но на эту тему, мы, кажется, договорились и здесь не должно быть вопросов с нашей стороны», — цитирует Набиуллину ТАСС.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что его ведомство ведет обсуждения с Центробанком по вопросу криптовалют, и Минфин выступает за их регулирование, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:КриптовалютаМинфинЦентробанкЭльвира Набиуллина

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