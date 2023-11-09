Центробанк и Минфин договорились по теме криптовалюты
9 ноября 202311:02
Центробанк и Минфин России пришли к единой позиции по вопросу криптовалют. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.
По словам главы ЦБ, у ведомств было много споров.
«Но на эту тему, мы, кажется, договорились и здесь не должно быть вопросов с нашей стороны», — цитирует Набиуллину ТАСС.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что его ведомство ведет обсуждения с Центробанком по вопросу криптовалют, и Минфин выступает за их регулирование, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru