Центробанк и Минфин договорились по теме криптовалюты

По словам главы ЦБ, у ведомств было много споров.

«Но на эту тему, мы, кажется, договорились и здесь не должно быть вопросов с нашей стороны», — цитирует Набиуллину ТАСС.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что его ведомство ведет обсуждения с Центробанком по вопросу криптовалют, и Минфин выступает за их регулирование, напоминает RT.

