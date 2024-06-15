Центробанк хочет обязать НПФ выявлять конфликты интересов и управлять ими
Банк России планирует обязать негосударственные пенсионные фонды выявлять конфликты интересов и управлять ими, меры могу ввести с 1 января 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Отмечается, что Центробанк разработал соответствующий проект указаний. Инициатива нацелена на защиту прав вкладчиков и застрахованных. В документе определены правила выявления конфликтов интересов, конкретные ситуации, которые могут их спровоцировать. Проект обязывает НПФ предотвращать подобные ситуации.
В ЦБ уточнили, что указанные требования аналогичны действующим в отношении профучастников и управляющих компаний.
Проект документа Центробанка проходит общественное обсуждение, замечания и предложения по нему можно представить до 28 июня.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Центробанк хочет обязать НПФ выявлять конфликты интересов и управлять ими
- Под Ростовом в районе Каменска-Шахтинского сбили несколько БПЛА
- СМИ: США легализуют сотни тысяч мигрантов
- Мессенджер Slack начал предупреждать россиян о приостановке учетных записей
- Двое пострадавших в ДТП в Благовещенске пешеходов умерли в больнице
- Эксперт Усова рассказала, кого затронет рост пенсий с 1 июля
- Пентагон заключил контракт на $982 млн на разработку систем для морских дронов
- Германия разгромила Шотландию в матче открытия Евро-2024
- Сунак заявил, что не думает об отправке войск НАТО на Украину
- Российские и египетские военные корабли проведут учения в Средиземном море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru