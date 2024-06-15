Центробанк хочет обязать НПФ выявлять конфликты интересов и управлять ими

Отмечается, что Центробанк разработал соответствующий проект указаний. Инициатива нацелена на защиту прав вкладчиков и застрахованных. В документе определены правила выявления конфликтов интересов, конкретные ситуации, которые могут их спровоцировать. Проект обязывает НПФ предотвращать подобные ситуации.

В ЦБ уточнили, что указанные требования аналогичны действующим в отношении профучастников и управляющих компаний.

Проект документа Центробанка проходит общественное обсуждение, замечания и предложения по нему можно представить до 28 июня.

