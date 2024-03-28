Россиян предупредили о дальнейшем сокращении числа НПФ
Число негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в России продолжит сокращаться в ближайшие годы. Такое мнение выразил президент Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) Сергей Беляков, слова которого приводит «Газета.Ru».
Так, Беляков спрогнозировал дальнейшую концентрацию рынка вокруг крупнейших игроков.
«Будут какие-то истории со сдачей лицензий. Если не в 2024-м, то в 2025 году сокращение их числа произойдет», - сказал он.
Президент ассоциации напомнил, что в 2000 году в РФ действовали 262 НПФ, а к 2023 году осталось лишь 37. По его словам, число НПФ в ближайшее время может сократиться до 30.
Ранее глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в интервью НСН заявил, что у россиян появится интерес к негосударственным пенсионным фондам, если будет обеспечена сохранность средств, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Харьковской области сообщили о большом скоплении западной техники в регионе
- Валуев назвал унизительным участие россиян в Олимпиаде в Париже
- Собянин открыл реконструированную развязку на подъезде к аэропорту Шереметьево
- В Госдуме предложили вовлекать Telegram в выявление террористического контента
- Хинштейн анонсировал поправки в законах после теракта в «Крокусе»
- Азербайджан обвинил Францию в создании шпионской сети на своей территории
- Синоптик Вильфанд пообещал аномальные для конца марта +15 в столичном регионе
- Мигрантам намерены запретить работать в такси после теракта в «Крокусе»
- Москвичей предупредили о бессмысленности заклеивания номеров на электросамокатах
- Роскомнадзор заявил о блокировке 11 Telegram-каналов с анонсами терактов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru