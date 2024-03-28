Россиян предупредили о дальнейшем сокращении числа НПФ

Так, Беляков спрогнозировал дальнейшую концентрацию рынка вокруг крупнейших игроков.

«Будут какие-то истории со сдачей лицензий. Если не в 2024-м, то в 2025 году сокращение их числа произойдет», - сказал он.

Президент ассоциации напомнил, что в 2000 году в РФ действовали 262 НПФ, а к 2023 году осталось лишь 37. По его словам, число НПФ в ближайшее время может сократиться до 30.

Ранее глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в интервью НСН заявил, что у россиян появится интерес к негосударственным пенсионным фондам, если будет обеспечена сохранность средств, передает «Радиоточка НСН».

