Центробанк аннулировал брокерскую лицензию «Голдман Сакс Банка»

Банк России аннулировал лицензию ООО «Голдман Сакс Банк» на осуществление брокерской деятельности. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«На основании заявления... "Голдман Сакс Банк"... Банк России 27.08.2024 принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности», — отметили в ЦБ.

Лицензия организации действовала с 22 июля 2010 года.

«Голдман Сакс Банк» решил отказаться от лицензий на брокерскую и дилерскую деятельность в РФ в 2023 году. В июле 2024-го была аннулирована дилерская лицензия организации.

Ранее Центробанк аннулировал лицензию «Америкэн Экспресс Банка» на осуществление банковских операций.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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