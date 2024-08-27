Центробанк аннулировал брокерскую лицензию «Голдман Сакс Банка»
Банк России аннулировал лицензию ООО «Голдман Сакс Банк» на осуществление брокерской деятельности. Об этом говорится в сообщении регулятора.
«На основании заявления... "Голдман Сакс Банк"... Банк России 27.08.2024 принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности», — отметили в ЦБ.
Лицензия организации действовала с 22 июля 2010 года.
«Голдман Сакс Банк» решил отказаться от лицензий на брокерскую и дилерскую деятельность в РФ в 2023 году. В июле 2024-го была аннулирована дилерская лицензия организации.
Ранее Центробанк аннулировал лицензию «Америкэн Экспресс Банка» на осуществление банковских операций.
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