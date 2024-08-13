Банк России аннулировал лицензию «Америкэн Экспресс Банка»

Соответствующее решение принято 13 августа.

«Основанием для аннулирования лицензии у ООО "Америкэн Экспресс Банк" послужило ходатайство кредитной организации... в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации», — заявили в Банке России.

Отмечается, что «Америкэн Экспресс Банк» занимал 300-е место по величине активов в банковской системе РФ.

В июле кредитная организация — дочерняя компания American Express в России — начала процедуру ликвидации, напоминает Ura.ru.

