Банк России аннулировал лицензию «Америкэн Экспресс Банка»
Центробанк аннулировал лицензию «Америкэн Экспресс Банка» на осуществление банковских операций. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Соответствующее решение принято 13 августа.
«Основанием для аннулирования лицензии у ООО "Америкэн Экспресс Банк" послужило ходатайство кредитной организации... в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации», — заявили в Банке России.
Отмечается, что «Америкэн Экспресс Банк» занимал 300-е место по величине активов в банковской системе РФ.
В июле кредитная организация — дочерняя компания American Express в России — начала процедуру ликвидации, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru