Центральные банки ДНР и ЛНР передадут Промсвязьбанку

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Центральные банки Донецкой и Луганской народных республик будут преобразованы в общества с ограниченной ответственностью и переданы Промсвязьбанку.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинЦентробанкБанкиЛНРДНР
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