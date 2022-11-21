Центральные банки ДНР и ЛНР передадут Промсвязьбанку
21 ноября 202216:58
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Центральные банки Донецкой и Луганской народных республик будут преобразованы в общества с ограниченной ответственностью и переданы Промсвязьбанку.
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21 ноября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru