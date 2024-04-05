Центр обработки данных планируется построить на юге Москвы
В московском районе Бирюлёво Западное появятся два здания центра обработки данных и один административный объект. Как сообщает пресс-служба столичного правительства, об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, речь идёт об улице Подольских Курсантов, где планируется построить три объекта.
«Общая площадь новой застройки, которую выполнят за счёт инвестора, составит порядка 62,8 тысяч квадратных метров», – отметил он.
Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы Юлиана Княжевская добавила, что комплекс разместится на участке площадью 7,4 га.
Ранее Бочкарёв заявил, что завершить строительство Южной рокады в Москве намерены до конца 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru