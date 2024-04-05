Центр обработки данных планируется построить на юге Москвы

В московском районе Бирюлёво Западное появятся два здания центра обработки данных и один административный объект. Как сообщает пресс-служба столичного правительства, об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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По его словам, речь идёт об улице Подольских Курсантов, где планируется построить три объекта.

«Общая площадь новой застройки, которую выполнят за счёт инвестора, составит порядка 62,8 тысяч квадратных метров», – отметил он.

Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы Юлиана Княжевская добавила, что комплекс разместится на участке площадью 7,4 га.

Ранее Бочкарёв заявил, что завершить строительство Южной рокады в Москве намерены до конца 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы
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