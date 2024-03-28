В Москве более 40 расселенных домов снесли по программе реновации с начала года

В столице с начала года снесено более 40 расселенных домов в рамках программы реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

«Необходимо поддерживать высокие темпы сноса расселенных домов по программе реновации, от этого зависит выполнение в том числе намеченных планов по обеспечению переселения жителей в новостройки», - отметил заместитель мэра.

По его словам, все эти дома были демонтированы по технологии «умного сноса».

Бочкарёв уточнил, что в основе такого метода лежат принципы экологичности и максимальной переработки, а также вторичного использования отходов. Он также подчеркнул, что строители стараются максимально сохранять зеленые насаждения. В частности, деревья они закрывают специальными коробами, защищающими от возможных повреждений, добавил заммэра.

Глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что больше всего расселенных домов в 2024 году снесли в ТиНАО – 12 и Зеленограде – 6.



