В Москве более 40 расселенных домов снесли по программе реновации с начала года
В столице с начала года снесено более 40 расселенных домов в рамках программы реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.
«Необходимо поддерживать высокие темпы сноса расселенных домов по программе реновации, от этого зависит выполнение в том числе намеченных планов по обеспечению переселения жителей в новостройки», - отметил заместитель мэра.
По его словам, все эти дома были демонтированы по технологии «умного сноса».
Бочкарёв уточнил, что в основе такого метода лежат принципы экологичности и максимальной переработки, а также вторичного использования отходов. Он также подчеркнул, что строители стараются максимально сохранять зеленые насаждения. В частности, деревья они закрывают специальными коробами, защищающими от возможных повреждений, добавил заммэра.
Глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что больше всего расселенных домов в 2024 году снесли в ТиНАО – 12 и Зеленограде – 6.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эмин Агаларов: Владелец «Крокуса» не принял решение по его восстановлению
- Актриса Рамиля Искандер признала вину по делу о наркотиках
- Депутат напомнил, что сжигание мусора на даче грозит штрафом до 15 тысяч рублей
- Светлаков рассказал о спасении Бурунова во время теракта в «Крокус Сити Холле»
- В российский прокат вышел фильм «Сказки Гофмана» с Евгением Цыгановым
- В Киргизии предупредили о вербовке через соцсети для совершения терактов в РФ
- Шольц назвал терактом поджог подстанции, обесточивший завод Tesla
- Яндекс Музыка заблокировала страницу автора песни «Можно я с тобой»
- Опрос показал, что подработку чаще всего предлагают продавцам и контент-менеджерам
- Для получения водительских прав с 1 апреля начнут требовать СНИЛС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru